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15:36, 21 июня 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- В Залегощенском районе пропала девочка. Поиск ведут полиция, МЧС, Росгвардия, волонтёры.
- Сегодня орловские выпускники сдавали ЕГЭ по иностранному языку – устную часть.
- В Болхове прошёл казачий фестиваль.
- Путь к чистой воде - через нацпроект. В Орле укладывают водовод.
- Творчество как элемент воспитания. Мы пообщались с поэтом и художником, отбывающими наказание.
- Сегодня - Всемирный день йоги.
Вести-Орёл