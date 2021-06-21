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15:36, 21 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В Залегощенском районе пропала девочка. Поиск ведут полиция, МЧС, Росгвардия, волонтёры.



- Сегодня орловские выпускники сдавали ЕГЭ по иностранному языку – устную часть.



- В Болхове прошёл казачий фестиваль.



- Путь к чистой воде - через нацпроект. В Орле укладывают водовод.



- Творчество как элемент воспитания. Мы пообщались с поэтом и художником, отбывающими наказание.



- Сегодня - Всемирный день йоги.



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