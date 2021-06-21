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16:00, 21 июня 2021 года

В Москве состоялся ХХ Съезд «Единой России»

19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве прошёл первый этап ХХ Съезда партии. В нём приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Делегаты Съезда утвердили список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу в сентябре этого года, а также приняли основные направления предвыборной Программы партии.


Глава государства поставил задачи и предложил конкретные и действенные меры для их достижения. Главной целью остаётся повышение уровня жизни людей. Так, по поручению Президента будет разработана программа ремонта учреждений образования; серьёзные средства планируется выделить на развитие региональной инфраструктуры; партия подключится к мониторингу выполнения программ модернизации системы здравоохранения, а также примет участие в формировании эффективной поддержки малообеспеченных семей с детьми, чтобы к 2026 году значительно снизить для них риски столкнуться с бедностью.
 
- Съезд стал значимым событием в жизни страны. «Единая Россия» была и остаётся партией социальной направленности, и на ней лежит особая ответственность за реализацию Послания Федеральному Собранию и в целом за решение задач, стоящих сегодня перед государством, - рассказал секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Музалевский. - Президент подчеркнул, что добиться успеха в этой работе мы сможем только в том случае, если будем не просто слышать людей, но и чувствовать их сердцем.
 
Руководитель партийной фракции в Орловском областном Совете народных депутатов Михаил Вдовин также подчеркнул, что самым ярким моментом Съезда было выступление Владимира Путина: 
 
- Президент отметил, что надо дорожить доверием людей, беречь и укреплять его. Честно говорить, что получилось, а что нет. Необходимо советоваться с людьми, не бояться критики. Глава государства определил основные направления нашей работы, которые выражены в предвыборной Программе партии. Ключевым моментом лично для себя отмечу поддержку села и создание программы по капитальному ремонту школ на ближайшие пять лет.
 
Депутат Государственной Думы от Орловской области Ольга Пилипенко особо отметила, что в своём выступлении на XX Съезде партии Владимир Путин серьёзное внимание уделил развитию регионов.
 
- Вопросы, которые предстоит решать, это здравоохранение, образование, наука, технологическое развитие страны, вопросы, связанные с поддержкой семей – в первую очередь Президент говорил об этом. Огромное внимание глава государства уделил поддержке регионов – реализации инфраструктурных проектов, реструктуризации долгов, и сказал, что депутаты должны осуществлять контроль за выполнением национальных проектов, - заключила Ольга Пилипенко.
 
Федеральный список партии на выборах в Госдуму возглавили: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по правам ребенка при Президенте Анна Кузнецова.
 
«Единая Россия» также сформировала 57 территориальных групп на выборах в Госдуму VIII созыва. В территориальную группу №33, представляющую Калужскую и Орловскую области, вошли руководитель фракции «Единая Россия» в Орловском областном Совете народных депутатов Михаил Вдовин и руководитель театра кукол Екатерина Морозова.
 
Одномандатный избирательный округ №145 представит победитель предварительного голосования, действующий депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко.



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