В Орловской области хотят увеличить число отделений МФЦ в торговых центрах

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16:08, 21 июня 2021 года
В Орловской области хотят увеличить число отделений МФЦ в торговых центрахВ данный момент многофункциональный центр развернут в одном ТЦ – ТМК «ГРИНН».
На Орловщине планируют расширить сеть МФЦ путём их развертывания в торговых центрах, – сообщает региональный информационный портал. На это не в последнюю очередь повлиял опыт работы многофункционального центра в ТМК «ГРИНН», который с момента своего открытия 19 апреля предоставил более 1,5 тыс. государственных и муниципальных услуг гражданам, которые раньше обращались в МФЦ на улице Ленина.
Новые отделения многофункциональных центров могут появиться в ТЦ «Европа» на Наугорском шоссе, гипермаркете «ЛИНИЯ» на Карачевском шоссе и улице Михалицына; бизнес-центре «Модус» или ООО «Цитадель» на улице Ломоносова и ТЦ «ЕРМАК» в Ливнах.
Реализация проектов возможна не раньше 2022 года.
Артём Ежаков