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16:41, 21 июня 2021 года

Расселение аварийного фонда на Орловщине происходит хаотично

Эту проблему обсуждали сегодня в областном правительстве при участии губернатора Андрея Клычкова.


В Орловской области имеются определенные проблемы с расселением фонда аварийного жилья. Как отметил Андрей Клычков, даже с учётом проектов «Ответственный застройщик» и «Дом эконом», обеспечение жителей безопасными современными квартирами происходит хаотично.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Застройщики не понимают необходимый объём квадратных метров, и возникают вопросы с выкупом данных помещений. Необходимо создать стабильную систему, при которой мы знаем, в какие сроки и при каких условиях будем расселять».

Строя дома исключительно на продажу, застройщики должны учитывать спрос властей на жильё с меньшей квадратурой. Кроме того, полгода назад Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий, благодаря которому появились новые механизмы расселения ветхого жилья. Губернатор потребовал от управления архитектуры скорейшего утверждения новой адресной программы с учётом новых нормативов, которая также позволит отказаться от точечной застройки. И заодно провести работу с компаниями, провалившимися в проектах «Ответственный застройщик» и «Дом эконом», и выявить тот ущерб, который был нанесен при невыполнении пунктов договора.

Всего в 2021 году в Орловской области запланирован переезд из ветхого жилья 780 человек, 550 из них уже обеспечены квартирами в новостройках.


Артём Ежаков
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