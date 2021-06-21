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17:10, 21 июня 2021 года 31 тысяча жителей Орла полностью вакцинировалась от COVID-19 Еще 36 тысяч горожан получили первый компонент препарата.





В Орле от COVID-19 вакцинировалось свыше 31 тысячи горожан, – сообщает сайт городской администрации. Первый компонент препарата получило более 36 тысяч жителей областного центра.



Продолжилась и мобильная вакцинация. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты стали прививочными кабинетами третьи выходные подряд. В таком формате прививку получили больше тысячи человек.



Вакцинироваться может любой совершеннолетний житель и гость региона (кроме иностранцев, вакцинацию для них вскоре планируют развернуть). Запись осуществляется через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения.





Артём Ежаков



