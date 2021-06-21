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17:15, 21 июня 2021 года Орловцу, избившему женщину кулаками и металлическим стулом, дали 10 месяцев тюрьмы Вердикт вынес Орловской районный суд.





В Орловском районе суд приговорил мужчину к 10 месяцам колонии строгого режима за избиение знакомой, – сообщает сайт прокуратуры. Выяснилось, что нетрезвый мужчина, поссорившись с женщиной, три раза ударил её кулаком по голове и ещё дважды – по голове и спине – стулом с металлическим каркасом.



Мужчину осудили по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Приговор вступил в законную силу.





Артём Ежаков



