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18:20, 21 июня 2021 года

«22 ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ УТРА... Реквием Роберта Рождественского». Прямая трансляция от Спасской башни

22 июня в 4 утра ВГТРК проведет акцию Памяти, посвящённую 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.


80 лет назад 22 июня на нашу землю напали войска гитлеровской Германии, перед которыми до того пала уже вся Европа. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для нашего народа. И в этот день мы по традиции отдаём дань памяти великому поколению победителей – нашим героям, которые ради Победы жертвовали самым дорогим – жизнью.
 
В эфире двух телеканалов «Россия» и «Россия 24», трёх радиостанций – «Маяк», «Радио России», ВестиFM, а также -  на платформе «Смотрим» пройдёт акция «22 июня, ровно в четыре утра… Реквием Роберта Рождественского».
 
На Парящем мосту у парка «Зарядье» под открытым небом прозвучит «Реквием» композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, актёров разных поколений и прославленных на весь мир музыкантов. В акции Памяти примут участие Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров, Александр Петров, Марина Неелова, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Вита Корниенко, Иван Бессонов, Тимофей Яхнов и Александр Рублёв

Ведущие – Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
 

Трансляция на платформе «СМОТРИМ»




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