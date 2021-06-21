Главная » Новости



18:40, 21 июня 2021 года В Орловской области увеличили финансирование помощи наркозависимым Увеличили и срок прохождения реабилитации.





В Орловской области увеличили сроки и финансирование комплексной программы реабилитации и ресоциализации граждан, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, – сообщает региональный информационный портал. Изменения, внесенные в постановление областного правительства, увеличивают стоимость одного сертификата участника программы помощи с 20 тысяч рублей до 40 тысяч, а также сроки её прохождения – с месяца до двух. Это сделано с целью активизации деятельности НКО, оказывающих эту помощь.





Артём Ежаков



