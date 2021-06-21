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18:40, 21 июня 2021 года

В Орловской области увеличили финансирование помощи наркозависимым

Увеличили и срок прохождения реабилитации.


В Орловской области увеличили сроки и финансирование комплексной программы реабилитации и ресоциализации граждан, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, – сообщает региональный информационный портал. Изменения, внесенные в постановление областного правительства, увеличивают стоимость одного сертификата участника программы помощи с 20 тысяч рублей до 40 тысяч, а также сроки её прохождения – с месяца до двух. Это сделано с целью активизации деятельности НКО, оказывающих эту помощь.


Артём Ежаков
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