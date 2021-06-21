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18:53, 21 июня 2021 года

Орловщину накрыла жара. Ожидается до +38

О том, как при такой погоде живут орловцы и что рекомендуют врачи, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


Несмотря на жару, в Детском парке Орла много людей даже в полдень. Спортсменам всё нипочём - спешат опробовать новые тренажёры даже в +30.
 
Александр Булин, житель г. Орла: «Я считаю, что спорт в моде при любой погоде. И жару переношу нормально, потому что много лет тренируюсь».
 
Кардионагрузка в умеренных дозах - полезна. Однако тренировка в такую жару может быть опасна даже для молодёжи, говорят врачи. У людей постарше летом свой фитнес - на грядках. Тут медики тоже советуют соблюдать правила безопасности. 
 
Ольга Курченко, врач-терапевт: «Старайтесь не работать в положении с опущенной головой, потому что в связи с этим увеличивается нагрузка на наши сосуды. Если вы поработали физически, то после 15 минут работы нужно делать паузу 30-40 минут».
 
Горожане спасаются от палящего зноя кто как может. Лидерские позиции пока у всех фонтанов города. 
 
Врачи напоминают: лучше пить просто воду. Газировка и тем более алкоголь - первые враги для организма в такую жару. А вот устраивать освежающие процедуры в водоёмах можно и даже нужно. Но обязательно на трезвую голову. 
 
По словам синоптиков, аномальную температуру в наш регион принёс циклон из Казахстана. Прятаться от зноя орловцам придётся еще около недели. Как сообщает Орловский гидрометцентр, температура воздуха в дневные часы будет достигать 35-38 градусов местами по территории области. В ночные часы температура будет также довольно высокой - до 23 градусов.
 
Выходить в такую жару на улицу лучше до 9 часов утра и после 4 часов дня. Врачи рекомендуют надевать головной убор и пить больше воды.



Юлия Сабельникова
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