Орловщину накрыла жара. Ожидается до +38

О том, как при такой погоде живут орловцы и что рекомендуют врачи, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.

Несмотря на жару, в Детском парке Орла много людей даже в полдень. Спортсменам всё нипочём - спешат опробовать новые тренажёры даже в +30.

Александр Булин, житель г. Орла: «Я считаю, что спорт в моде при любой погоде. И жару переношу нормально, потому что много лет тренируюсь».

Кардионагрузка в умеренных дозах - полезна. Однако тренировка в такую жару может быть опасна даже для молодёжи, говорят врачи. У людей постарше летом свой фитнес - на грядках. Тут медики тоже советуют соблюдать правила безопасности.

Ольга Курченко, врач-терапевт: «Старайтесь не работать в положении с опущенной головой, потому что в связи с этим увеличивается нагрузка на наши сосуды. Если вы поработали физически, то после 15 минут работы нужно делать паузу 30-40 минут».

Горожане спасаются от палящего зноя кто как может. Лидерские позиции пока у всех фонтанов города.

Врачи напоминают: лучше пить просто воду. Газировка и тем более алкоголь - первые враги для организма в такую жару. А вот устраивать освежающие процедуры в водоёмах можно и даже нужно. Но обязательно на трезвую голову.

По словам синоптиков, аномальную температуру в наш регион принёс циклон из Казахстана. Прятаться от зноя орловцам придётся еще около недели. Как сообщает Орловский гидрометцентр, температура воздуха в дневные часы будет достигать 35-38 градусов местами по территории области. В ночные часы температура будет также довольно высокой - до 23 градусов.

Выходить в такую жару на улицу лучше до 9 часов утра и после 4 часов дня. Врачи рекомендуют надевать головной убор и пить больше воды.