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22:00, 21 июня 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:45 на телеканале «Россия».
- Поиски пропавшей в Залегощенском районе девочки ведутся четвёртый день.
- Орловских предпринимателей призвали включаться в кампанию по вакцинации. Пройти процедуру рекомендовали сотрудникам, которые контактируют с клиентами.
- На Кривцовском мемориале торжественно перезахоронили 100 советских бойцов.
- Орловщину накрыла жара. Ожидается до +38.
- В Орле продолжается строительство нового водовода. Работы выполняет «Орёлводоканал» в рамках нацпроекта «Экология».
Вести-Орёл