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22:00, 21 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:45 на телеканале «Россия».





- Поиски пропавшей в Залегощенском районе девочки ведутся четвёртый день.



- Орловских предпринимателей призвали включаться в кампанию по вакцинации. Пройти процедуру рекомендовали сотрудникам, которые контактируют с клиентами.

- На Кривцовском мемориале торжественно перезахоронили 100 советских бойцов.

- Орловщину накрыла жара. Ожидается до +38.



- В Орле продолжается строительство нового водовода. Работы выполняет «Орёлводоканал» в рамках нацпроекта «Экология».

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