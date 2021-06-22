Сегодня в России – День памяти и скорби

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сегодня в Орле пройдут патриотические акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны».

22 июня, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в 4:00 в Орле на территории сквера Танкистов, сквера Гуртьева, стелы на бульваре Победы и улице Ленина в память о погибших в годы Великой Отечественной войны будут зажжены свечи. В рамках Международной акции «Огненные картины войны» участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» создадут огненную картину, иллюстрирующую подвиг Великой Победы.

Накануне сотрудники полиции и студенты первого курса РАНХиГС зажгли свечи у мемориального комплекса, расположенного у здания УМВД. Присутствующие почтили память стражей правопорядка и всех тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину, минутой молчания.





Студенты Многопрофильного колледжа — филиала ОГАУ рядом со своим учебным заведением создали клумбу, повторив очертания Красного знамени Победы.



В сквере Героев-Комсомольцев волонтеры нарисовали картину, иллюстрирующую первый салют Победы и солдата-комсомольца. Размер картины составил 5 на 7 метров, в ней было использовано порядка 3 тысяч свечей. Свечи зажгут сегодня в час ночи.

Акции проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.