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6:13, 22 июня 2021 года Орловцы стали реже сохранять семью В январе-апреле в области уже распалось 968 браков.





В Орловской области за первые четыре месяца текущего года зарегистрировано 968 разводов – на 220 больше, чем год назад. При этом жениться на Орловщине тоже стали чаще – было оформлено 958 браков, что на 256 свадеб превышает показатель января-апреля 2020 года.





Артём Ежаков



