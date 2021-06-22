Орловскую область покинули свыше 4 000 человек

Данные о миграции приводит территориальное управление службы статистики.

В январе-апреле 2021 года Орловщину покинули 4 179 жителей региона, в то время как в область приехали 3 705 человек. Миграция населения в регионе за год увеличилась. В первые четыре месяца 2020 года область покинули 4 016 её жителей, а орловцами стали 3 997 человек.

По большей части люди эмигрировали в другие регионы России – в 2021-м так поступили 3 836 экс-орловцев. В обратном направлении проследовало 3 032 человека. Из-за границы в Орловскую область перебрались 673 нынешних жителя региона, покинули Россию 343 орловца.