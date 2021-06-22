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8:18, 22 июня 2021 года Большинство орловцев тратит семейный капитал на покупку жилья Областное отделение ПФР опубликовало данные о реализации материнского капитала в первом полугодии 2021 года.





С начала года Пенсионным фондом Орловской области принято 2 191 заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Большинство из них – 1 568 заявлений – касались покупки жилья. На втором месте – ежемесячные выплаты. В таком ключе капитал могут использовать семьи с низкими доходами, в которых родился или был усыновлен второй ребёнок. Всего поступило 522 таких заявки. Еще 97 семей решили использовать материнский капитал на образование детей. Самым непопулярным вариантом оказалось использование маткапитала в накопительной пенсии. Так с деньгами решили поступить всего три семьи.





Артём Ежаков



