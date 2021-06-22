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9:19, 22 июня 2021 года В Орловской области мусорная компания задолжала сотрудникам 1,9 миллиона рублей Добиться выплаты своих кровных рабочим помогли судебные приставы.





На Орловщине компания по обработке и утилизации ТКО выплатила своим сотрудникам 1,9 миллиона рублей заработной платы только после вмешательства судебных приставов, – сообщает сайт управления. В предписанный документами срок рабочие не получили своих денег, и тогда специалисты УФССП предприняли меры по изъятию имущества и средств организации-должника, в том числе из дебиторской задолженности. Это возымело эффект – сотрудники получили причитающееся в полном объёме.





Артём Ежаков



