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19:50, 21 июня 2021 года На Кривцовском мемориале торжественно перезахоронили 100 советских бойцов К сожалению, все, кроме одного солдата, остались неизвестными.







На Кривцовском мемориале, расположенном в Болховском районе Орловской области, сегодня прошла церемония торжественного перезахоронения останков 100 красноармейцев, – сообщает региональный информационный портал. Неизвестными остались все упокоенные бойцы, кроме одного – Василия Григорьевича Чижанова. Солдат Красной армии родился в 1922 году в Курской, (ныне Белгородской) области. По желанию родственников, их героического предка предали земле вместе с павшими сослуживцами. За прошедшие полвека на Кривцовском мемориале перезахоронили около 5 тысяч солдат и офицеров РККА. Сегодня Российское военно-историческое общество поддержало инициативу региона о его масштабном современном благоустройстве.





Анна Вайсергисер



