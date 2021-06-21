Орловских предпринимателей сегодня призвали включаться в кампанию по вакцинации

Пройти процедуру рекомендовали сотрудникам, которые контактируют с клиентами.

На сегодня в Орловской области выявлен 61 новый случай ковид-инфицирования. Чтобы остановить рост и вернуться в нормальную жизнь, нужно защититься.

Врачи объясняют это максимально просто - так удастся избежать очередного локдауна. Напомним, что по оценкам специалистов, в регионе необходимо привить около 350 тысяч жителей, для выработки коллективного иммунитета.