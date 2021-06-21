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20:40, 21 июня 2021 года Андрей Клычков обратится к орловцам по поводу исчезновения девочки в Залегощенском районе Прямой эфир губернатор проведет сегодня в 21:00.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратится к орловцам в связи с пропажей в Залегощенском районе 9-летней Виктории Гнедовой. Эфир состоится в социальных сетях главы региона сегодня в 21:00. Клычков заявил, что сейчас поисковикам нужна помощь «всего мира» и пообещал лично поддержать мероприятия по розыску школьницы. «Сейчас важно её найти», – подчеркнул губернатор.





Артём Ежаков



