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20:53, 21 июня 2021 года В Орловской области могут появиться «зелёные предприятия» по COVID-19 Такой вариант допустил губернатор Андрей Клычков.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Не хотелось бы останавливать наш бизнес, поэтому считаю возможным ввести такое понимание, как «зелёные предприятия» – те, где люди привиты, антитела есть, чтобы мы понимали, заходя в учреждение, что там нет никакой опасности».

Какие преимущества получат «зелёные предприятия», и что будет происходить с организациями, не подходящими под эту категорию, губернатор не сообщил, однако в очередной раз подчеркнул, что не сторонник обязательной вакцинации, и что он продолжает надеяться на благоразумие людей. По словам Клычкова, сейчас на Орловщине привито порядка 90 тысяч человек. Вакцины достаточно.

«Я постараюсь сделать так, чтобы разумное начало взяло верх над неразумным, и привились те люди, которые работают и контактируют с людьми», – заявил глава региона.





Артём Ежаков



