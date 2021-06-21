Андрей Клычков попросил орловцев помочь в поисках пропавшей девочки

9-летняя школьница пропала 18 июня в селе Казарь Залегощенского района.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я обращаюсь с просьбой по нескольким направлениям. Нам нужна помощь всех неравнодушных людей. Кто-то репост сделает, кто-то информацию разобщит, кто-то по сторонам посмотрит: в Залегощи, Орле, Москве, других районах области и регионах. Уверен, что наши жители подключатся и помогут - информационно, материально или организационно».

