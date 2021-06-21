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22:04, 21 июня 2021 года

Андрей Клычков попросил орловцев помочь в поисках пропавшей девочки

9-летняя школьница пропала 18 июня в селе Казарь Залегощенского района.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я обращаюсь с просьбой по нескольким направлениям. Нам нужна помощь всех неравнодушных людей. Кто-то репост сделает, кто-то информацию разобщит, кто-то по сторонам посмотрит: в Залегощи, Орле, Москве, других районах области и регионах. Уверен, что наши жители подключатся и помогут - информационно, материально или организационно». 
 
В данный момент поисковому штабу требуются оборудование, расходные материалы и добровольцы для розыска девочки. Их список вместе с номерами опубликован на странице «ВКонтакте» Андрея Клычкова. Также актуальная информация будет размещена в сообществе «ЛизаАлерт».


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Артём Ежаков
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