Главная » Новости



9:50, 22 июня 2021 года Орловский арбитраж оштрафовал генподрядчика «Мираторга» за незаконное строительство свинофермы «БрянскАгрострой» должен выплатить в пользу государства 250 тысяч рублей.





Арбитражный суд Орловской области крупно оштрафовал генерального подрядчика «Мираторга», – документ можно найти в картотеке инстанции. За строительство без соответствующего разрешения «БрянскАгрострой» выплатит 250 тысяч рублей. Правонарушение компания признала заранее.



Речь идет о возведении свиноводческого комплекса в районе села Привич Дмитровского района. Установлено, что незаконную деятельность подрядчик вел с 5 марта по 18 октября 2020 года. Фактическое разрешение на начало деятельности было выдано 26 октября. За это время рабочие успели выполнить значительную часть работ по устройству фундаментов, прокладке коммуникационных сетей и т.д.



ООО «Мираторг-Курск» уведомил областной департамент надзорной и контрольной деятельности о начале возведения свинофермы 8 декабря. Вскоре на объекте была организована проверка, в ходе которой были вскрыты нарушения.





Артём Ежаков



