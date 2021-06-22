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9:50, 22 июня 2021 года

Орловский арбитраж оштрафовал генподрядчика «Мираторга» за незаконное строительство свинофермы

«БрянскАгрострой» должен выплатить в пользу государства 250 тысяч рублей.


Арбитражный суд Орловской области крупно оштрафовал генерального подрядчика «Мираторга», – документ можно найти в картотеке инстанции. За строительство без соответствующего разрешения «БрянскАгрострой» выплатит 250 тысяч рублей. Правонарушение компания признала заранее.

Речь идет о возведении свиноводческого комплекса в районе села Привич Дмитровского района. Установлено, что незаконную деятельность подрядчик вел с 5 марта по 18 октября 2020 года. Фактическое разрешение на начало деятельности было выдано 26 октября. За это время рабочие успели выполнить значительную часть работ по устройству фундаментов, прокладке коммуникационных сетей и т.д.

ООО «Мираторг-Курск» уведомил областной департамент надзорной и контрольной деятельности о начале возведения свинофермы 8 декабря. Вскоре на объекте была организована проверка, в ходе которой были вскрыты нарушения.


Артём Ежаков
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