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10:30, 22 июня 2021 года Телефонные мошенники лишили двух орловчанок 315 тысяч рублей Женщины стали жертвами злоумышленников в минувшие выходные.





В минувшие выходные две орловчанки стали жертвами телефонных мошенников, – сообщает сайт областного УМВД. Злоумышленникам удалось обмануть женщин на 315 тысяч рублей.



Первый случай произошел с 83-летней пенсионеркой, жительницей Орла. Здесь неизвестные использовали «классическую» схему с родственником, попавшим в беду. «Внук» позвонил женщине на стационарный телефон и рассказал, что стал участником ДТП. Чтобы решить проблемы с законом, ему требовалось 40 тысяч рублей. Орловчанка перевела лже-родственнику свои сбережения и занятые у соседки деньги. Получив желаемое, злоумышленник исчез.



Во втором эпизоде 54-летняя жительница Мценского района пострадала от «банковских специалистов», напугавших женщину кредитом, который сейчас якобы берут на её имя. По «инструкции» звонивших, она взяла займ на 275 тысяч рублей в онлайн-банке и перевела деньги на «безопасный» счет.



По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве, полицейские заняты поиском злоумышленников.



УМВД России по Орловской области напоминает об осторожности при общении с незнакомыми людьми, особенно по телефону. Злоумышленники пользуются тем, что связь может исказить голос – они могут представиться родственниками или знакомыми, сообщить, что попали в беду и им требуется материальная помощь. Прежде чем переводить деньги на указанные номера телефонов или банковские карты, посоветуйтесь с родными, перезвоните якобы попавшим в неприятности родственникам сами, или попросите об этом близких. Необходимо помнить о том, что законодательством предусмотрена ответственность за вымогательство и дачу взятки.



Также полицейские призывают не терять бдительности, если Вам предлагают взять кредит. Ни один сотрудник банка никогда не предложит вам для спасения денежных средств перевести их на безопасный счет. При малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды, либо перевести денежные средства на резервный счет – немедленно завершите разговор. А затем перезвоните по горячей круглосуточной линии обслуживающего вас банка по номеру телефона, указанному на обороте карты или на официальном сайте учреждения.





Артём Ежаков



