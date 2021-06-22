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10:48, 22 июня 2021 года

Поиски Виктории Гнедовой продолжаются

Пешие группы поискового отряда «ЛизаАлерт» обследовали более 3200 км.


9-летняя Виктория Гнедова пропала 18 июня в селе Казарь Залегощенского района.

Как пишут в группе орловского отряда «ЛизаАлерт», поиски продолжаются без перерыва, круглосуточно. На данную минуту пешие группы обследовали более 3200 км. Территория поиска увеличена уже более чем на 10 километров от места жительства девочки, и она продолжает расширяться.

С момента начала поисков на задачи было отправлено уже более 166-ти групп. Сейчас на месте поиска находятся около 200 человек. Это добровольцы отряда «ЛизаАлерт» из разных областей – Орловской, Курской, Московской, Воронежской, Брянской. И поисковики продолжают приезжать. На месте поиска также работает полиция, Росгвардия, МЧС.

К оповещению и сбору информации подключили все СМИ. Активно помогают местные жители и администрация. Накануне к орловцам с просьбой о помощи обратился губернатор Андрей Клычков. Поисковый отряд нуждается в людях. Кроме того для эффективного поиска необходимы туристические навигаторы, фонари, аккумуляторы, ноутбук, палатки и коврики-пенки для сна, электроудлинители и многое другое.

Как отмечают в отряде, очень нужен бензин для заправки автомобилей поисковиков. Вся информация о контактах и способах помочь волонтерам – на странице отряда в ВК.

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