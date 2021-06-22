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11:00, 22 июня 2021 года Орловские поисковики нашли останки 8 красноармейцев под Вяжами К сожалению, имена солдат остались неизвестными.





В окрестностях села Вяжи Новосильского района Орловской области поисковики отрядов «Память» и «Неручь» во время весеннего этапа «Вахты Памяти» обнаружили останки 8 советских солдат, – сообщает сайт УФССП по Орловской области. К сожалению, личности бойцов останутся неизвестными. С воинскими почестями их перезахоронят на территории мемориального комплекса «Вяжи».



Бойцы РККА сложили головы под Вяжами летом 1943 года, во время наступательной операции по освобождению Орла «Кутузов».





Артём Ежаков



