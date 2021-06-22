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11:40, 22 июня 2021 года COVID-19 заболели 65 орловцев, четверо скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 65 случаев коронавирусной инфекции (всего – 36 728).



На лечении – 1 145 человек. Накануне выписано 55 орловцев (всего – 34 862). От последствий болезни скончался 721 житель региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 16 715 (всего – 5 350 919), число выздоровевших – 11 117 (всего – 4 889 450). Общее число летальных исходов – 130 347 (+546 случаев за сутки). На лечении – 331 122 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



