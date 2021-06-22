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12:15, 22 июня 2021 года

В Орле осудят подставного директора ООО «Триумф»

22-летнего парня подозревают в незаконном оформлении юридического лица на свое имя.


В Орле передано в суд очередное дело о фиктивном директоре юрлица, - сообщает сайт областного СУ СК. В незаконном оформлении на свое имя ООО «Триумф» подозревается 22-летний молодой человек. Установлено, что в июле 2019 года парень за вознаграждение зарегистрировал компанию, в которой был единственным учредителем и директором. Руководящие функции мужчина не выполнял, фактически являясь подставным лицом. Предварительное следствие заняло у сыщиков ровно месяц. По инкриминируемой статье (ч.1 ст.173.2 УК РФ) фигуранту грозит крупный штраф, обязательные или исправительные работы.

Напомним, что аналогичные случаи также были выявлены в ряде фирм, например в ООО «Арсенал», ООО «МонтажСпец» и ООО «Авангард».


Артём Ежаков
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