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12:15, 22 июня 2021 года В Орле осудят подставного директора ООО «Триумф» 22-летнего парня подозревают в незаконном оформлении юридического лица на свое имя.





В Орле передано в суд очередное дело о фиктивном директоре юрлица, - сообщает сайт областного СУ СК. В незаконном оформлении на свое имя ООО «Триумф» подозревается 22-летний молодой человек. Установлено, что в июле 2019 года парень за вознаграждение зарегистрировал компанию, в которой был единственным учредителем и директором. Руководящие функции мужчина не выполнял, фактически являясь подставным лицом. Предварительное следствие заняло у сыщиков ровно месяц. По инкриминируемой статье (ч.1 ст.173.2 УК РФ) фигуранту грозит крупный штраф, обязательные или исправительные работы.



Напомним, что аналогичные случаи также были выявлены в ряде фирм, например в ООО «Арсенал», ООО «МонтажСпец» и ООО «Авангард».





Артём Ежаков



