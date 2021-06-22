Главная » Новости



11:47, 22 июня 2021 года В Орле прошла акция «Свеча памяти» Сегодня 22 июня, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в 4:00 в Орле в местах воинской доблести защитников Отечества были установлены и зажжены свечи – символы Вечного огня и Памяти о народном подвиге.





Сегодня в Орле в 4 часа утра лампадки у подножия стелы «Орел — город воинской славы» сложились в огненную надпись: «Помним 1941-1945».



В акции также приняли участие представители органов власти, правоохранительных органов, депутаты, а также члены молодежных и общественных организаций.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков привёл на акцию своих сыновей. Как подчеркнул глава региона, важно сохранять великое наследие, добытое нашими дедами и отцами, и передавать его своим детям.



В День Памяти и скорби лампадки также зажглись в сквере Гуртьева и сквере Танкистов, на ул. Ленина перед Многофункциональным центром. Минутой молчания память погибших также почтили члены молодежных центров «Десантник», «Патриот 57» и «Полет».



К акции «Свеча Памяти» в онлайн-пространстве может присоединиться каждый желающий. Для этого надо зайти на сайт деньпамяти.рф, зажечь виртуальную лампадку. К утру сегодняшнего дня их уже около 230 тыс. Каждая свеча стоит 1 рубль, деньги пойдут на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



