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12:28, 22 июня 2021 года

В Орловской области для увековечения памяти о Судбищенской битве создан оргкомитет

Более 1500 артефактов, найденные археологами, подтвердили место исторического сражения.


В этом году Орловской области на территории Новодеревеньковского района произошло значимое археологическое событие. Там были найдены предметы, подтверждающие место Судбищенской битвы, которая коренным образом изменила планы хана Дивлет-Гирея о нашествии на Москву.

Наконечник стрелы - первая находка, которую подняли со дна реки дайверы орловского клуба подводного плавания. Затем к поискам подключились археологи – копали уже на берегу. По последним данным, были найдены более 1500 артефактов XVI века: снаряды, наконечники стрел, православные кресты и фрагменты серебряного пояса кочевников, воинское обмундирование и части лошадиной сбруи, а также монеты – чешуйки Ивана Грозного.

Работой по увековечению победы во время Судбищенской битвы будет заниматься оргкомитет, в который войдут представителей института археологии, органов местного самоуправления, региональных структур, представителей федеральных органов власти. К 20 июля оргкомитет должен решить юридические и организационные вопросы.

Кстати, на днях селу Судбище был присвоен почётный знак «Населённый пункт воинской доблести».

Поиск артефактов продолжаются. Место раскопок находится под контролем правоохранительных органов. «Чёрных копателей» ждёт наказание вплоть до уголовной ответственности.


Анна Вайсергисер
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