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12:53, 22 июня 2021 года

Студенты орловского колледжа создали клумбу, посвящённую Победе в Великой Отечественной войне

Во всей красе клумба предстанет 5 августа, когда зацветут посеянные там цветы.


В преддверии 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны студенты многопрофильного колледжа - филиала ОГАУ рядом со своим учебным заведением создали клумбу, которая имеет очертания Красного знамени Победы, внутри которого надпись «За Родину». Ребята сами разработали дизайн, подобрали посадочный материал. Если всё сложится хорошо и позволят погодные условия, то ко Дню города, который отмечается 5 августа, надпись расцветёт бархатцами.

Акция, посвящённая началу Великой Отечественной войны, не ограничилась только работами. Ребята организовали мероприятие, на которое пригласили Игоря Суворова - председателя Совета Орловского областного отделения Межрегиональной общественной организации «Союз Советских офицеров». Игорь Суворов побывал в горячих точках, и все ужасы войны испытал на себе. С молодым поколением он поделился и собственным боевым опытом, и рассказами своих дедов, которые совсем юными ушли защищать страну.


Юлия Опанасюк
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