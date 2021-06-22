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14:25, 22 июня 2021 года Два человека пострадали в ДТП в Орловской области Травмы получили 57-летний водитель «Нивы» и его 55-летний пассажир.





В Орловской области после столкновения «Нивы» с освещенными бетонными блоками дорожного ограждения пострадали 57-летний водитель отечественного внедорожника и его 55-летний пассажир. Накануне в два часа ночи, двигаясь в районе 97 километра трассы Орел – Тамбов, автолюбитель потерял управление машиной, врезался в препятствие и съехал в кювет. О степени полученных мужчинами травм не сообщается.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 2 человека получили травмы, – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



