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13:03, 22 июня 2021 года Для поисков пропавшей Виктории Гнедовой срочно нужны добровольцы Об этом в соцсетях написал поисковый отряд «ЛизаАлерт».





Как сообщает орловский отряд «ЛизаАлерт», поиски пропавшей в Залегощенском районе девочки продолжаются. Требуются добровольцы для поисков в лесу. Все подробности здесь.



Девятилетняя Виктория Гнедова ушла из дома 18 июня. До настоящего времени её местонахождение не известно.









Орловское Информбюро



