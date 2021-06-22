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13:09, 22 июня 2021 года

В Орле снова возникли проблемы с ремонтом двора по улице Металлургов, 54

Территорию должны были сдать в конце лета прошлого года. Мэр Юрий Парахин пообещал, что работы будут закончены в 2021-м.


В Орле снова застопорилось благоустройство двора дома №54 по улице Металлургов. По словам мэра областного центра Юрия Парахина, опубликованным в соцсетях, работы здесь идут «откровенно вяло». Подрядчик – ООО «Мир строительной техники» – объясняет это тем, что под его ответственностью находятся ещё шесть объектов. Градоначальник подчеркнул, что к работе над ними компания не приступала.

Чтобы проблемная территория наконец перестала быть таковой, мэрия направила претензию на расторжение по всем контрактам подрядчика, кроме ул. Металлургов, 54. Если это не возымеет эффект, двор доделает другая компания, уже третья по счету.

Напомним, что благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на улице Металлургов, 54 должно было быть завершено в конце августа минувшего года, но подвел подрядчик – ООО «Прогресс». Контракт с организацией был разорван, а сам «Прогресс» внесен в реестр недобросовестных исполнителей.

Фото со страницы Юрия Парахина в «ВКонтакте»


Артём Ежаков
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