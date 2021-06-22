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13:59, 22 июня 2021 года Орловцев проверяют на наличие масок За сутки в регионе выявлено 65 новых случаев заболевания. 55 человек выздоровели. Четверо орловцев скончались.





Самым эффективным методом защиты от коронавирусной инфекции является прививка, а также - соблюдение всех требований. В местах скопления людей нужно надевать маски. В Орле увеличили количество рейдов в торговых центрах и общественном транспорте. Добросовестны не все пассажиры и водители. Многие либо носят средства защиты неправильно, либо вовсе игнорируют. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.





Юлия Сабельникова



