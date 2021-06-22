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14:36, 22 июня 2021 года Члены правительства Орловской области прививаются от COVID-19 В этот раз первый компонент вакцины получил и.о. руководителя регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Субботин.





Члены правительства Орловской области продолжают вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Вслед за коллегами первый компонент препарата получил и.о. руководителя регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Субботин.



«Совместно с сотрудниками Департамента сегодня привился первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19», – сообщил Субботин в своем Instagram.



Среди членов областного правительства, полностью или частично прошедших вакцинацию, находятся глава департамента соцзащиты Ирина Гаврилина и её заместитель Александр Востриков, губернатор Андрей Клычков и его советник Сергей Лежнев, а также руководитель департамента образования Татьяна Крымова.



Фото в Instagram Алексея Субботина





Артём Ежаков



