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14:36, 22 июня 2021 года

Члены правительства Орловской области прививаются от COVID-19

В этот раз первый компонент вакцины получил и.о. руководителя регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Субботин.


Члены правительства Орловской области продолжают вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Вслед за коллегами первый компонент препарата получил и.о. руководителя регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Субботин.

«Совместно с сотрудниками Департамента сегодня привился первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19», – сообщил Субботин в своем Instagram.

Среди членов областного правительства, полностью или частично прошедших вакцинацию, находятся глава департамента соцзащиты Ирина Гаврилина и её заместитель Александр Востриков, губернатор Андрей Клычков и его советник Сергей Лежнев, а также руководитель департамента образования Татьяна Крымова.

Фото в Instagram Алексея Субботина


Артём Ежаков
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