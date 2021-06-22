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14:50, 22 июня 2021 года

В Орле раздали награды от Министерства обороны РФ

Орловцев отметили за профессионализм в подготовке военнослужащих для Вооруженных сил России и содействие оборонному ведомству.


22 июня в правительстве Орловской области вручали награды от Минобороны РФ. Их получали из рук губернатора Андрея Клычкова и военного комиссара региона Дмитрия Примака.

Орловцев чествовали за добросовестный труд и высокий профессионализм в подготовке военнослужащих для ВС РФ и содействие оборонному министерству.

Среди награжденных: военкомы Орловского района, города Мценска и Мценского района, сотрудники областного военкомата, руководители и преподаватели Некрасовской школы-интерната, Орловского автодорожного техникума, центра детского творчества №2, центра «Десантник», училища олимпийского резерва и учебного центра ДОСААФ. За организацию мероприятий патриотической направленности Почетной грамотой награждена глава регионального департамента образования Татьяна Крымова.


Артём Ежаков
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