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14:50, 22 июня 2021 года В Орле раздали награды от Министерства обороны РФ Орловцев отметили за профессионализм в подготовке военнослужащих для Вооруженных сил России и содействие оборонному ведомству.





22 июня в правительстве Орловской области вручали награды от Минобороны РФ. Их получали из рук губернатора Андрея Клычкова и военного комиссара региона Дмитрия Примака.



Орловцев чествовали за добросовестный труд и высокий профессионализм в подготовке военнослужащих для ВС РФ и содействие оборонному министерству.



Среди награжденных: военкомы Орловского района, города Мценска и Мценского района, сотрудники областного военкомата, руководители и преподаватели Некрасовской школы-интерната, Орловского автодорожного техникума, центра детского творчества №2, центра «Десантник», училища олимпийского резерва и учебного центра ДОСААФ. За организацию мероприятий патриотической направленности Почетной грамотой награждена глава регионального департамента образования Татьяна Крымова.





Артём Ежаков



