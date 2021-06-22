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15:32, 22 июня 2021 года В 2021 году орловская прокуратура добилась лекарственной помощи для 139 детей В одном из таких случаев ведомство через суд заставило областной департамент здравоохранения выдать ребенку-инвалиду бесплатные тест-системы для измерения глюкозы в крови.





В текущем году орловский аппарат прокуратуры добился выдачи льготной лекарственной помощи 139 детям – недавно ведомство смогло выиграть суд у областного департамента здравоохранения и обязать чиновников выдать ребенку с инвалидностью бесплатные тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови. Рецепт на них был выписан еще в апреле, но нужные измерительные расходные материалы своевременно не выдавались. Сейчас проблема полностью решена. Разбирательство было инициировано после обращения матери несовершеннолетнего, – сообщает сайт прокуратуры.





Артём Ежаков



