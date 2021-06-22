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15:33, 22 июня 2021 года Орловцы приняли участие во Всероссийской минуте молчания Акция прошла ровно в полдень в Орле, в парке Победы.





Сегодня, в День памяти и скорби, орловцы приняли участие во Всероссийской минуте молчания. Акция прошла ровно в полдень в Орле, в парке Победы, у мемориала, посвященного всем героям, павшим и выжившим во время Великой Отечественной войны. В рамках акции состоялось открытие часовни.



Часовня выполнена из чёрного мрамора. В её основание заложили капсулу с освященной землей из мест сражений Орловской, Курской и Белгородской областей.



Инициатором установки пятиметрового мраморного мемориала выступила Межрегиональная общественная организация «Ветераны военной контрразведки».





Анна Вайсергисер



