|
|
|Главная » Новости
15:33, 22 июня 2021 года
Орловцы приняли участие во Всероссийской минуте молчанияАкция прошла ровно в полдень в Орле, в парке Победы.
Сегодня, в День памяти и скорби, орловцы приняли участие во Всероссийской минуте молчания. Акция прошла ровно в полдень в Орле, в парке Победы, у мемориала, посвященного всем героям, павшим и выжившим во время Великой Отечественной войны. В рамках акции состоялось открытие часовни.
Часовня выполнена из чёрного мрамора. В её основание заложили капсулу с освященной землей из мест сражений Орловской, Курской и Белгородской областей.
Инициатором установки пятиметрового мраморного мемориала выступила Межрегиональная общественная организация «Ветераны военной контрразведки».
Анна Вайсергисер