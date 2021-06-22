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15:40, 22 июня 2021 года

В Орёл снова приедут мобильные пункты вакцинации от COVID-19

Сделать прививку против коронавируса в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах можно 26 и 27 июня.


В Орле четвертые выходные подряд будет развернута мобильная вакцинация в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах, – сообщает сайт мэрии.

График работы прежний – с 9:00 до 16:00.

• 26 июня мобильные прививочные отправятся в Северный и Железнодорожный районы. Адреса: ул. Московское шоссе, 56 (около гипермаркета «Лента»); ул. Привокзальная, 8 (около Мемориального комплекса героям-железнодорожникам);
• 27 июня мобильная вакцинация развернется в Советском и Заводском районе. Адреса: ул. Тургенева, 42 (в районе ТЦ «Тургеневский»); ул. Комсомольская, 242 (в районе кинотеатра «Современник»).

Пройти бесплатную вакцинацию может любой совершеннолетний гражданин. Для прохождения процедуры пациенту нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. О том, какая вакцина будет в наличии, не сообщается. На прошлых выходных в передвижных пунктах вакцинации имелись «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

За все время работы в Орле передвижные прививочные кабинеты вакцинировали больше тысячи человек.

Если нет желания или времени вакцинироваться вне больницы, можно записаться на процедуры через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения.


Артём Ежаков
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