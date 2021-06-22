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16:05, 22 июня 2021 года В Орле отсрочат возвращение бюджетного кредита до 2024 года Окончательное утверждение решения, принятого на заседании комитета городского совета по бюджету и налоговой политике, должно состояться во время депутатской сессии 24 июня.





В Орле предложено отсрочить погашение бюджетного кредита, взятого городом из областной казны в 2018 году. Задолженность в размере 16,5 млн рублей хотят ликвидировать к маю 2024 года. Изначально вернуть эти деньги планировалось в прошлом месяце. Депутаты рассмотрят этот вопрос во время сессии городского совета 24 июня.



Также стало известно, что региональное правительство выделит Орлу еще 150 млн рублей в качестве дотаций. Зарезервированные ассигнования мэрия предлагает потратить на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, в том числе для разблокировки лицевых счетов образовательных учреждений. Решение об этом также будет принято 24 июня.





Артём Ежаков



