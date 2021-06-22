Главная » Новости



17:16, 22 июня 2021 года На Орловщине от укусов клещей пострадали 873 человека В 271 случае пострадал ребенок.





В текущем году в Орловской области зарегистрировано 873 случая обращения к медикам с укусами клещей. В 271 случае жертвами этих паукообразных стали дети. По сравнению с прошлой неделей число нападений клещей выросло на 143 эпизода, в 36 из них пострадали несовершеннолетние.



18,5% проверенных паразитов оказались инфицированы возбудителями боррелиоза. Год назад было заражено 18,1% исследованных клещей. Случаев иксодового боррелиоза по-прежнему не выявлено.



В данный момент от этих паразитов обработано 278 га общественных территорий и 129 га территорий детских лагерей, – сообщает сайт областного Роспотребнадзора.





Артём Ежаков



