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17:17, 22 июня 2021 года Орловцев призывают надеть маски Самым эффективным методом защиты от коронавирусной инфекции остаётся прививка, а также - соблюдение всех требований. Несмотря на жару, в местах скопления людей нужно надевать маски. В Орле увеличили количество рейдов в торговых центрах и общественном транспорте. Корреспонден ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова была в «контрольной поездке».





Несмотря на жару, в Орловской области ограничения по-прежнему в силе, и СИЗы - обязательный атрибут для пассажиров общественного транспорта. Но есть он не у всех.



С начала пандемии администрация, совместно с полицией, рейды по выявлению людей без масок проводила регулярно - не реже двух раз в неделю. Сейчас, когда заговорили о третье волне COVID-19, проверки участились. Сегодня всего за полчаса работы под административное наказание попали три орловца.



Полиция напоминает: получить штраф за отсутствие маски могут так же водители и пассажиры такси.



Вразумить ковид-диссидентов пытаются и сами водители маршруток. Получается не всегда.



Валерий Гарайсаев, водитель: «Я предупреждаю их: надевайте маски. У кого есть - надевают, у кого нет - без маски их вожу. А что делать? Я не могу им приказать».

С начала года только в Заводском районе Орла в общественном транспорте и торговых центрах выявили более 600 нарушителей.



Павел Черников, начальник отдела департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области: «Наказание за данное нарушение на сегодняшний день законодательством предусмотрено серьезное, на наш взгляд. Это штраф от 1 до 30 тысяч рублей на гражданина».

Проверяющие говорят: главная цель таких рейдов - не карательная, а воспитательная. Ведь получасовая поездка в маске лучше, чем месяц в ковидном госпитале.





Юлия Сабельникова



