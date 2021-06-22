Спорткомплекс на стадионе Ленина в Орле готов на 85%

Об этом депутатам облсовета доложил начальник регионального управления физической культуры и спорта Алексей Берестов.

В Орле заканчивают строительство многофункционального спорткомплекса на Центральном стадионе имени Ленина. В данный момент он готов на 85%. Об этом депутатам облсовета рассказал глава регионального управления физической культуры и спорта Алексей Берестов. Сейчас там монтируют паркет, укладывают линолеум, завершают заниматься потолками и другими внутренними работами. Вскоре рабочие приступят к установке сантехники.



После введения комплекса в эксплуатацию там смогут заниматься различными видами спорта до пятисот человек в сутки – при условии трансформации зала.



Что касается футбольного манежа, расположенного здесь же, то сейчас там идут земляные работы. Они существенно осложнены удорожанием стройматериалов.



Из-за плотной застройки вблизи стадиона строительство гостинцы на его территории невозможно, но в рамках государственно-частного партнёрства она может появиться в непосредственной близости от него – передает слова Берестова сайт облсовета.