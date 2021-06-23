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6:10, 23 июня 2021 года Орловец отделался обязательными работами за хищение 19 тонн пшеницы Ущерб осужденный оплатил полностью.





В Орловской области назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ за хищение 19 тонн зерна стоимостью свыше 235 тысяч рублей, – сообщает сайт областной прокуратуры. Осуждённый, работавший в поле близ деревни Сычи Мценского района, тайно вывез пшеницу на собственном МАЗе с прицепом и продал её знакомому. С мужчины взыскана полная сумма причинённого ущерба. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





Артём Ежаков



