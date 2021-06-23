Орловский суд заблокировал сайты о нелегальной продаже огнестрельного оружия

Запрещённую информацию нашли сотрудники Новодеревеньковской межрайонной прокуратуры в ходе мониторинга интернета.

В Орловской области суд по иску Новодеревеньковской межрайонной прокуратуры заблокировал два сайта, содержащих информацию о возможности покупки огнестрельного оружия и его компонентов без разрешительных документов дистанционным способом, – сообщает сайт надзорного ведомства.



Так как за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность, размещать такую информацию запрещено.