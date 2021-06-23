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8:20, 23 июня 2021 года Бухгалтера Новосильской ЦРБ оштрафовали за просроченную оплату лекарства Контракт на поставку препарата заключался в рамках национального проекта «Демография».





Главного бухгалтера Новосильской ЦРБ оштрафовали на 30 тысяч рублей за несвоевременную оплату контракта на поставку лекарства в рамках национального проекта «Демография», – сообщает сайт областной прокуратуры. Как оказалось, на расчётном счёте больницы хватало денег, чтобы расплатиться с поставщиком, однако по каким-то причинам выплата была совершена не вовремя. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артём Ежаков



