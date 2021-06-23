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9:16, 23 июня 2021 года «Спецавтобаза» стала администратором ярмарок на площадях Жукова и Комсомольской в Орле Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года.





В Орле определились с администратором ярмарок «Хлебосольный выходной» на площадях Жукова и Комсомольской – до 31 декабря 2021 года им стало МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», – сообщает пресс-служба городской администрации.

г. Орёл, Новосильское шоссе, д.18 . Телефон приёмной +7 (4862) 30-70-34, адрес электронной почты: Контакты администратора ярмарки для предпринимателей —. Телефон приёмной +7 (4862), адрес электронной почты: mupsab@orn.ru





Артём Ежаков



