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9:25, 23 июня 2021 года С 1 июля в орловском транспорте отменяется четырёхрублевая скидка за проезд по карте «МИР» Акция началась 1 марта.





В Орле, Мценске и Ливнах с 1 июля прекращается действие четырёхрублевой скидки по карте «МИР» на оплату проезда в общественном транспорте, – сообщает сайт мэрии Орла. В следующий четверг сумма проезда для держателей карт всех платёжных систем составит 20 рублей (при бесконтактном способе оплаты).





Артём Ежаков



