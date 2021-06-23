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9:55, 23 июня 2021 года

Два пострадавших на работе орловца получили автомобили

Машины, оснащённые специально под возможности здоровья владельцев, вручило региональное отделение ФСС.


Орловское отделение Фонда социального страхования вручило ключи от специально оборудованных автомобилей «Лада Гранта» двум жителям областной столицы, пострадавшим на производстве. В этом году автовладельцами станут ещё пятеро травмированных на работе орловцев, – сообщает сайт областного правительства.
 
Машины выдаются этой категории граждан по медицинским показаниям. Программа их получения действует в стране с 2001 года – за это время в Орловской области ключи от нового транспорта получили 250 человек.

Фото: Орловское региональное отделение ФСС РФ
 



Артём Ежаков
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