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18:52, 22 июня 2021 года

В Орле в парке Победы открыли мемориал солдатской славы

Сегодня, в День памяти и скорби, там прошел митинг, посвящённый 80-летию начала Великой Отечественной войны.


Сегодня, 22 июня, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в парке Победы города Орла состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию и освящению мемориала памяти защитникам Отечества, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны.
 
Часовня увековечила подвиг всех, кто вёл борьбу с врагом – на фронте и в тылу, кто ушёл в подполье или оказался в концлагерях. Это дань памяти тем, кто отстоял нашу землю в Орловско-Курской битве.
 
Подобные часовни установлены по всей стране от Калининграда до Севастополя. Возводят мемориальные часовни в местах крупных сражений. Орловская - стала четырнадцатой по счёту. Выполнена она не в белом, а черном мраморе - таких всего две, в Орле и в посёлке Поныри Курской области. 
 
Часовня была установлена на средства Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки» в рамках проекта «Молчаливое эхо войны». 
 
В часовню торжественно перенесли капсула с освящённой землей, которую собрали в местах ожесточённых боёв Курской, Орловской и Белгородской областей. Затем был освящён сам мемориал.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Часовня - символ памяти всех защитников Отечества. На часовне указаны годы Великой Отечественной войны, но, я думаю, что часовня - с гораздо большим смыслом и содержанием: это всем защитникам Отечества во все века, кто защищал Орловщину и всю нашу страну».



Анна Вайсергисер
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