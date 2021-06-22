В Орле в парке Победы открыли мемориал солдатской славы

Сегодня, в День памяти и скорби, там прошел митинг, посвящённый 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Сегодня, 22 июня, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в парке Победы города Орла состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию и освящению мемориала памяти защитникам Отечества, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

Часовня увековечила подвиг всех, кто вёл борьбу с врагом – на фронте и в тылу, кто ушёл в подполье или оказался в концлагерях. Это дань памяти тем, кто отстоял нашу землю в Орловско-Курской битве.

Подобные часовни установлены по всей стране от Калининграда до Севастополя. Возводят мемориальные часовни в местах крупных сражений. Орловская - стала четырнадцатой по счёту. Выполнена она не в белом, а черном мраморе - таких всего две, в Орле и в посёлке Поныри Курской области.

Часовня была установлена на средства Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки» в рамках проекта «Молчаливое эхо войны».

В часовню торжественно перенесли капсула с освящённой землей, которую собрали в местах ожесточённых боёв Курской, Орловской и Белгородской областей. Затем был освящён сам мемориал.