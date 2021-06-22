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21:20, 22 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- На Орловщине прошла акция «Свеча памяти», посвящённая началу Великой Отечественной войны.

- В Орле в парке Победы открыли мемориал солдатской славы.

- Поисковики продолжают искать пропавшую Вику Гнедову. Отряду «ЛизаАлерт» требуются добровольцы.

- В регионе отмечается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Поможет только вакцинация – об этом говорят и врачи, и пациенты.

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